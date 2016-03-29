Захват самолета EgyptAir: Угонщик предъявил требования к властям

По данным государственного вещателя Кипра, угонщик самолета A320 потребовал освобождения женщин из египетских тюрем, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Ранее источник Associated Press в правительстве Кипра сообщил, что от угонщиков поступило только одно требование — отогнать от самолета полицейские автомобили. Других требований не поступало.

Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.