Захват самолета EgyptAir: Угонщик предъявил требования к властям
Угонщик самолета EgyptAir, который приземлился на Кипре, впервые после захвата сообщил, чего добивается.
По данным государственного вещателя Кипра, угонщик самолета A320 потребовал освобождения женщин из египетских тюрем, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Ранее источник Associated Press в правительстве Кипра сообщил, что от угонщиков поступило только одно требование — отогнать от самолета полицейские автомобили. Других требований не поступало.
Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.