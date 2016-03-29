Аэропорт Ларнаки закрыли в связи с захватом самолета EgyptAir
11:54, 29 марта 2016Мир
442
Власти Кипра приняли решение временно закрыть для приема и отправки воздушных судов аэропорт Ларнаки, где приземлился захваченный утром самолет A320 авиакомпании EgyptAir.
Из-за захвата самолета EgyptAir аэропорт Ларнаки закрыт / cyprus-mail.com
Как сообщается, рейсы перенаправляются в аэропорт курортного города Пафос, находящегося неподалеку, передает Би-би-си.
Читайте такжеНазвано имя угонщика самолета EgyptAir
На подходе к аэропорту Ларнаки в настоящее время находится только самолет А319 авиакомпании EasyJet. Судя по информации на сайте flightradar24.com, он приземлится в аэропорту Пафоса.
Ранее стало известно, что авиакомпания EgyptAir добилась освобождения большинства пассажиров захваченного самолета. На борту осталось четверо пассажиров-иностранцев, а также семеро членов экипажа.
Пассажирский самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен во вторник утром сразу после вылета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter