Аэропорт Ларнаки закрыли в связи с захватом самолета EgyptAir

Как сообщается, рейсы перенаправляются в аэропорт курортного города Пафос, находящегося неподалеку, передает Би-би-си.

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На подходе к аэропорту Ларнаки в настоящее время находится только самолет А319 авиакомпании EasyJet. Судя по информации на сайте flightradar24.com, он приземлится в аэропорту Пафоса.

Ранее стало известно, что авиакомпания EgyptAir добилась освобождения большинства пассажиров захваченного самолета. На борту осталось четверо пассажиров-иностранцев, а также семеро членов экипажа.

Пассажирский самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен во вторник утром сразу после вылета.