Названо имя угонщика самолета EgyptAir

Человека, который захватил сегодня самолет EgyptAir, идентифицировали. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает Al Arabiya.

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Сообщается, что угонщиком оказался 27 или 28-летний египтянин Ибрагим Самаха. В салоне он сидел на месте 38К.

Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находятся 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.

Breaking: all passengers have been released except 5 foreigners and cabin crew - via @pzf #egyptair - @airlivenet Опубліковано RadarBox24.com 29 березень 2016 р.

Как сообщают некоторые СМИ, на борту захваченного самолета пока остаются четверо иностранцев и 7 членов экипажа.

Как передает Al Arabiya, люди выходят из самолета сами, без видимых травм. Многие из них взяли с собой ручную кладь. По последним данным, всего самолет покинули 56. Освобожденные пассажиры сели в автобус, их повезут в здание аэропорта.