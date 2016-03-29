Названо имя угонщика самолета EgyptAir
Посадить лайнер в Ларнаке потребовал египтянин.
Человека, который захватил сегодня самолет EgyptAir, идентифицировали. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает Al Arabiya.
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Сообщается, что угонщиком оказался 27 или 28-летний египтянин Ибрагим Самаха. В салоне он сидел на месте 38К.
Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находятся 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.
Breaking: all passengers have been released except 5 foreigners and cabin crew - via @pzf #egyptair - @airlivenetОпубліковано RadarBox24.com 29 березень 2016 р.
Как сообщают некоторые СМИ, на борту захваченного самолета пока остаются четверо иностранцев и 7 членов экипажа.
Как передает Al Arabiya, люди выходят из самолета сами, без видимых травм. Многие из них взяли с собой ручную кладь. По последним данным, всего самолет покинули 56. Освобожденные пассажиры сели в автобус, их повезут в здание аэропорта.