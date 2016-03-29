Захват самолета EgyptAir: опубликовано видео с покидающими лайнер пассажирами
11:32, 29 марта 2016Мир
1795
В сети появилось видео с покидающими захваченный самолет EgyptAir пассажирами.
REUTERS
Видео опубликовал телеканал Sky News Arabia.
Как сообщают некоторые СМИ, на борту захваченного самолета пока остаются четверо иностранцев и 7 членов экипажа.
Читайте такжеНазвано имя угонщика самолета EgyptAir
Как передает Al Arabiya, люди выходят из самолета сами, без видимых травм. Многие из них взяли с собой ручную кладь. По последним данным, всего самолет покинули 56.Освобожденные пассажиры сели в автобус, их повезут в здание аэропорта.
Passengers leaving the plane #EgyptAir. Via @skynewsarabiapic.twitter.com/shrNqi6Trl— Rachel McArthur (@raychdigitalink) March 29, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter