Захват самолета EgyptAir: опубликовано видео с покидающими лайнер пассажирами

Видео опубликовал телеканал Sky News Arabia.

Как сообщают некоторые СМИ, на борту захваченного самолета пока остаются четверо иностранцев и 7 членов экипажа.

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Как передает Al Arabiya, люди выходят из самолета сами, без видимых травм. Многие из них взяли с собой ручную кладь. По последним данным, всего самолет покинули 56.Освобожденные пассажиры сели в автобус, их повезут в здание аэропорта.