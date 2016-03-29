Пилоту угнанного в Египте самолета угрожал пассажир с поясом смертника, несколько человек освобождены (фото)
10:21, 29 марта 2016Мир
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Пилоту захваченного пассажирского самолета авиакомпании ЕgyptAir угрожал пассажир с поясом смертника.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.
Пассажир приказал пилоту посадить самолет в Ларнаке.
Также сообщается, что угонщик разрешил нескольким людям покинуть самолет.
По некоторым данным, освобождены 20 человек.
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Утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находятся 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.
REUTERS
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