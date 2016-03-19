Организатор парижских терактов: я хотел взорвать себя возле стадиона, но передумал

Задержанный в Бельгии Салах Абдеслам, которого власти Франции считают главным организатором массовых убийств в Париже в ноябре 2015 года, начал давать показания, признав свое участие в этих нападениях, сообщает Би-би-си.

"Как сообщает французская прокуратура, он рассказал бельгийским следователям, что собирался подорвать себя у стадиона Stade de France, но в последний момент передумал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу прокуратура Бельгии предъявила Абдесламу, а также его предполагаемому сообщнику официальные обвинения в осуществлении террористического акта и убийстве, а также в причастности к деятельности террористической организации.

"Салах Абдеслам - уроженец Брюсселя, имеющий французское гражданство, был пойман в пятницу в ходе спецоперации в пригороде Брюсселя. При задержании он был ранен в ногу и помещен в больницу, откуда уже в субботу его выписали и увезли в тюрьму", - сообщает издание.

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Официальный Париж рассчитывает на скорую экстрадицию 26-летнего Абдеслама, который считается одним из двух выживших участников нападений в Париже, унесших жизни 130 человек.

Между тем, как заявил бельгийский адвокат обвиняемого Свен Мари, его клиент в настоящее время сотрудничает с бельгийским правосудием, но намерен отказаться от добровольной экстрадиции во Францию.

"Абдеслам не отрицает, что находился в Париже во время нападений", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в ходе спецоперации в Брюсселе задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам.