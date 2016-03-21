Грозный считают самым безопасным городом РФ – опрос

Согласно результатам опроса жителей российских городов, наиболее безопасно себя чувствует население столицы Чечни. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на исследование порталов Domofond и Avito.

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Как сообщает издание, пользователей попросили оценить уровень безопасности городов, в которых они проживают. В опросе приняли участие более 310 тыс. человек.

"В число лидеров по безопасности вошли города ХМАО, Приволжского федерального округа и Краснодарского края. Однако, по мнению опрошенных респондентов, самым безопасным городом является Грозный", – говорится в материалах исследования.

Участникам опроса предложили оценить верность высказывания "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 означает полное согласие. Грозный набрал 9,1.

Второе место занимает Нижневартовск (7,6). Жители Саранска, Сочи, Мурманска и Армавира оценили безопасность примерно одинаково – на 7,5. Далее следуют Чебоксары, Сургут и Нижнекамск (по 7,4). Замыкает топ-10 Киров с 7,3.

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При этом, как пишет издание, Москва и Санкт-Петербург заняли 39-е и 49-е места соответственно. Наименее безопасным городом признан Волгоград: он занимает 100-е место.