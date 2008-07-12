Генассамблея ООН отказалась рассмотреть вопрос о Голодоморе

В пятницу Генеральная ассамблея ООН на пленарном заседании отказалась вынести на повестку своей нынешней сессии вопрос о Голодоморе в Украине, отклонив тем самым просьбы украинского МИД признать события 1930-х годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает “Лента.ру”, против такой постановки вопроса активно выступала российская сторона, так как, по мнению представителей российских властей, требования МИД Украины являются "исторически и политически некорректными".

По словам постпреда РФ при ООН Виталия ЧУРКИНА, требования Украины признать Голодомор геноцидом лишь украинского народа оскорбляют "память сотен тысяч людей, погибших от голода в других республиках и регионах бывшего СССР".

Он напомнил, что от голода 30-х годов в СССР пострадали не только Украина, но и многие другие районы страны. Он также добавил, что голод затронул и территорию Западной Украины, входившей тогда в состав Польши.