Президент США впервые с 1928 года посетит Кубу: сегодня Обама начинает исторический визит

Президент США Барак Обама в воскресенье начинает двухдневный визит на Кубу, уже названный историческим.

Он проведет переговоры с кубинским лидером Раулем Кастро, встретится с руководителями кубинских предприятий и представителями гражданского общества и выступит в прямом эфире местного телевидения, сообщает ВВС.

Встречи с Фиделем Кастро не планируется. По словам советника Обамы Бена Родса, такого предложения не выдвигала ни одна из сторон.

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Это первый визит действующего главы Белого дома в соседнее государство с 1928 года. В 2002 году на Кубе побывал экс-президент Джимми Картер. Кубинские лидеры за последние десятилетия посещали США неоднократно, но лишь для участия в сессиях Генассамблеи ООН.

"Нормализация отношений с Кубой стала дипломатическим успехом, который должен наравне с ядерной сделкой по отношению к Ирану стать частью внешнеполитического наследия Обамы", - говорится в комментарии агентства Рейтер.

В июле прошлого года Вашингтон и Гавана обменялись посольствами, однако полностью отменить ограничения на экономические и гуманитарные контакты с Кубой вправе только Конгресс, контролируемый республиканцами, пока возражающими против такого шага.