C начала года в Европу по Средиземному морю прибыли почти 155 тысяч мигрантов

С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 154 тыс. 886 мигрантов и беженцев, при этом 467 человек погибли или пропали без вести, пытаясь добраться до европейских стран.

Об этом сегодня на брифинге в Женеве сообщил официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман, передает ТАСС.

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"По оценкам МОМ, число прибывших в Европу мигрантов и беженцев приближается к 155 тыс. человек", - сказал Миллман, напомнив, что за аналогичный период прошлого года в Европу из стран Ближнего Востока и Африки прибыли менее 20 тыс. человек.

"С окончанием зимы и превалирующей сейчас теплой погодой маршруты миграции в центральной части Средиземного моря между Северной Африкой и Сицилией стали более плотно загруженными", - отметил он.

Согласно данным МОМ, в Грецию с начала 2016 года прибыли 143 тыс. 886 мигрантов и беженцев, в Италию - 11 тыс. С начала 2014 года число прибывших в Грецию, Италию, Испанию, на Кипр и Мальту составило около 1,4 млн человек.

"С начала 2015 года в Грецию по морю прибыли около 997 тысяч мигрантов и беженцев, а с учетом прибывших наземным путем - более миллиона", - отметил Миллман.

Между 15 и 17 марта в Сицилийском проливе было спасено около 2,4 тыс. человек. В основном это эритрейцы и выходцы и Западной Африки. По оценкам МОМ, с начала года в море погибли 467 мигрантов и беженцев.

Как сообщал УНИАН, лидеры Европейского Союза согласовали финансовые и политические уступки Турции, чтобы эта страна остановила тысячи мигрантов на своей территории.

По итогам саммита лидеры ЕС предоставили председателю Европейского совета Дональду Туску мандат заключить соответствующее соглашение с Анкарой, чтобы вернуть мигрантов, которые пересекают Эгейское море на пути к Греции.

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Вместо этого ЕС будет принимать сирийских беженцев непосредственно из Турции, предоставит до 6 млрд евро на обустройство беженцев в этой стране и ускорит переговоры о вступлении Турции в ЕС и введении безвизового режима.

В соответствии с соглашением, за каждого возвращенного в Турцию мигранта ЕС будет принимать одного сирийского беженца, и таким образом до 72 тысяч человек будут распределены среди европейских государств.

Предложения будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на переговорах с премьер-министром Турции Ахмет Давутоглу.

В прошлом году по Средиземному морю в Европу прибыли около 1, 5 млн нелегальных мигрантов.