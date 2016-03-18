Евросоюз согласовал позицию по решению миграционного кризиса

Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Соглашение представит турецкому премьер-министру председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу перед заседанием совета", написал Беттель в "Твиттере".

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Предлагаемый план подразумевает отправку всех мигрантов, прибывших в Грецию из Турции, обратно.

Взамен, как ожидается, ЕС может предложить Анкаре финансовую помощь и безвизовый доступ в страны Шенгенского соглашения.