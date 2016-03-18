Евросоюз согласовал позицию по решению миграционного кризиса
04:42, 18 марта 2016Мир
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Лидеры Евросоюза договорились о совместной позиции по решению миграционного кризиса, которую они представят Турции.
REUTERS
Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Соглашение представит турецкому премьер-министру председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу перед заседанием совета", написал Беттель в "Твиттере".
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Предлагаемый план подразумевает отправку всех мигрантов, прибывших в Грецию из Турции, обратно.
Взамен, как ожидается, ЕС может предложить Анкаре финансовую помощь и безвизовый доступ в страны Шенгенского соглашения.
Евросоюз стремится решить миграционную кризис с помощью Турции
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