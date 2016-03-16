Росавиация запретила летать "Когалымавиа", самолет которой упал на Синае
Росавиация с 15 марта запретила выполнение внутренних и международных рейсов авиакомпании "Когалымавиа", чей самолет упал 31 октября 2015 года над Египтом.
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что ограничения связаны с финансово-экономическим состоянием перевозчика, влияющем на безопасность полетов, передает Би-би-си.
Читайте такжеЕгипет признал катастрофу А321 над Синаем терактом
Комиссия агентства установила, что с декабря 2015 года авиакомпания полностью остановила полеты, при этом только один из четырех самолетов компании находится в аэропорту базирования и годен к выполнению авиарейсов.
Кроме того, "Когалымавиа" уже несколько месяцев не может устранить задолженность по заработной плате сотрудникам, за аэропортовые услуги, за аэронавигационное обслуживание.
Согласно сообщению, федеральная налоговая служба уже подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании компании банкротом.
Исходя из этого, комиссия Росавиации пришла к выводу, что ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" не может безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки.
Авиакомпания "Когалымавиа" оказалась в центре внимания после того, как ее самолет рухнул на Синае через полчаса после вылета из Шарм-эш-Шейха. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.