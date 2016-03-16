Росавиация запретила летать "Когалымавиа", самолет которой упал на Синае

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что ограничения связаны с финансово-экономическим состоянием перевозчика, влияющем на безопасность полетов, передает Би-би-си.

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Комиссия агентства установила, что с декабря 2015 года авиакомпания полностью остановила полеты, при этом только один из четырех самолетов компании находится в аэропорту базирования и годен к выполнению авиарейсов.

Кроме того, "Когалымавиа" уже несколько месяцев не может устранить задолженность по заработной плате сотрудникам, за аэропортовые услуги, за аэронавигационное обслуживание.

Согласно сообщению, федеральная налоговая служба уже подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании компании банкротом.

Исходя из этого, комиссия Росавиации пришла к выводу, что ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" не может безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки.

Авиакомпания "Когалымавиа" оказалась в центре внимания после того, как ее самолет рухнул на Синае через полчаса после вылета из Шарм-эш-Шейха. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.