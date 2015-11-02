На месте катастрофы А321 обнаружили паспорта украинцев

Об этом сообщил директор департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Александр Агафонов, передает РИА Новости.

"Среди документов, найденных на месте крушения, есть паспорта граждан Украины", - сказал он.

Агафонов уточнил, что количество обнаруженных документов и личных вещей будет расти.

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"Работы продолжаются. Спасатели МЧС работают в ложбине, где обнаружен крупный фрагмент самолета с личными вещами и надувным трапом", — отметил директор департамента МЧС.

К работе на месте крушения приступили французские специалисты, также работают представители МАК и авиационных властей Египта.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.