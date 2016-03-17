Путин говорит, что потратил на войну в Сирии 33 миллиарда рублей
13:02, 17 марта 2016Мир
1716 0
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что военная операция в Сирии обошлась бюджету министерству обороны России в 33 миллиарда рублей.
REUTERS
Об этом он заявил в ходе церемонии вручения госнаград военнослужащим и специалистам ВПК, отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии.
Читайте такжеСМИ подсчитали расходы России на операцию в Сирии: $546 миллионов
Путин также заявил, что Россия провела «огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии», а также создала условия для начала мирного процесса, пишет Медуза.
Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter