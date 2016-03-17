Путин говорит, что потратил на войну в Сирии 33 миллиарда рублей

Об этом он заявил в ходе церемонии вручения госнаград военнослужащим и специалистам ВПК, отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии.

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Путин также заявил, что Россия провела «огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии», а также создала условия для начала мирного процесса, пишет Медуза.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.