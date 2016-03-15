СМИ: не было никаких признаков того, что Россия готовится к выводу контингента

Как отметили в понедельник, 14 марта, два источника в правительственных кругах США на условиях анонимности агентству Reuters, заявление Кремля стало сюрпризом для Вашингтона, передает Deutsche Welle.

По словам источников агентства, не было также никаких признаков того, что Россия готовится к выводу контингента. Официально Белый дом и Государственный департамент пока не комментировали ситуацию.

В то же время в комитете переговорщиков от сирийской оппозиции назвали возможный вывод войск Россией позитивным сигналом, однако пока не видят этому подтверждений. "Я приветствую отход русских, если он реальный, а не просто маневр", - сказал Мохамад Аллуш, один из ключевых представителей противников режима Башара Асада на переговорах в Женеве, цитирует агентство Reuters.

Читайте такжеПесков рассказал, от чего будут зависеть сроки вывода российских военных из Сирии

Германия назвала решение Путина путем к политической трансформации в Сирии. "Если заявление о выводе российских войск реализуется, давление на режим Асада возрастет, что, наконец, приведет к серьезным переговорам по политическому переходу в Женеве", - заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.