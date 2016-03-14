США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории совместные военные учения (фото)

03:46, 14 марта 2016
Мир
3120

На фоне растущей напряженности в отношениях с КНДР, США и Южная Корея проводят совместные военные учения продолжительностью 8 недель.

REUTERS

Об этом сообщает CNN.

В частности, в субботу, 12 марта морские пехотинцы и матросы провели учения по высадке морского десанта.

В пресс-службе Министерства обороны Южной Кореи назвали эти учения "крупнейшими за всю историю". В них принимают участие около 300 тысяч южнокорейских военных и свыше 17 тысяч военнослужащих США.

Читайте такжеКНДР вновь угрожает США и Южной Корее наступлением войск и ядерным ударом

В то же время Reuters отмечает, что в учениях принимают участие около 55 американских самолетов морского базирования, 30 американских и южнокорейских кораблей, включая авианосцы Bonhomme Richard и Boxer.

Вместе с тем в КНДР заявили, что готовы дать "молниеносный ответ" на такие обучения.

Читайте такжеКим Чен Ын заявил, что не будет колебаться нанести упреждающий ядерный удар против США

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter