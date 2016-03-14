США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории совместные военные учения (фото)

Об этом сообщает CNN.

В частности, в субботу, 12 марта морские пехотинцы и матросы провели учения по высадке морского десанта.

В пресс-службе Министерства обороны Южной Кореи назвали эти учения "крупнейшими за всю историю". В них принимают участие около 300 тысяч южнокорейских военных и свыше 17 тысяч военнослужащих США.

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В то же время Reuters отмечает, что в учениях принимают участие около 55 американских самолетов морского базирования, 30 американских и южнокорейских кораблей, включая авианосцы Bonhomme Richard и Boxer.

Вместе с тем в КНДР заявили, что готовы дать "молниеносный ответ" на такие обучения.

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