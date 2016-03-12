Министр обороны Польши анонсировал полноправное членство страны в НАТО

Об этом заявил министр обороны страны Антоний Мацаревич, передает "Радио Польша". "Польша стоит на пороге большого изменения, каким является переход от политического участия в НАТО к полноправному членству", - заявил Антоний Мацеревич. Он подчеркнул, что не только правительство и вооруженные силы страны, но и вся нация выступает за единство с союзниками для защиты от возможной агрессии, независимо с какой стороны она последует.

Читайте такжеСтолтенберг заявил о планах усилить присутствие сил НАТО в Польше Министр также отметил, что в этом году в Польше "пройдет важнейшее событие свободного мира - саммит НАТО в Варшаве". "Он закончит долгий путь и сделает Польшу и другие страны Восточной и Центральной Европы полноправными членами альянса", - добавил министр.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов альянса собираются расширить военный контингент в Восточной Европе на границах с Россией. Речь идет о размещении 6 тыс. военнослужащих НАТО. Этот контингент не будет постоянным, он будет подвергаться ротации. Окончательное решение будет принято в июле этого года.

11 января Антоний Мацаревич назвал Польшу "фронтовым" государством, которое нуждается в размещении баз НАТО. 5 января он выразил мнение, что Варшава должна почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил, чтобы противостоять военным угрозам. Он также заявил, что на саммите НАТО в Варшаве будет определено, является ли Польша, которая состоит в НАТО c марта 1999 года, "равноправным" членом альянса, или же ее рассматривают как "государство второй категории". Антоний Мацаревич отметил, что пока в отношении страны действует "немецкое вето".