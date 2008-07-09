Рыбаки серьезно страдают от роста цен на горючее

Еврокомиссия планирует предоставить 600 млн. евро помощи рыбакам в результате роста цен на горючее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных сегодня Комиссией предложениях.

В соответствии с предложениями, это финансирование - часть срочных мер для содействия реструктуризации отдельных сегментов рыболовецкого флота, который серьезно страдает сейчас от роста цен на горючее.

“Высокие цены на горючее и хронический избыток производственных мощностей свидетельствуют, что европейское рыболовство переживает кризис», - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам рыболовства и морских дел Джо БОРГ.

Предложения Еврокомиссии, в частности, предусматривают возможность предоставления помощи рыбакам, которые временно воздерживаются от выхода в море на период до трех месяцев.

Еврокомиссия в своих предложениях отмечает, что с 2002 года цена на горючее для кораблей выросла на 240% до 0,7 евро за литр при незначительном росте оптовой стоимости рыбопродуктов.

Предложения Еврокомиссии будут представлены на обсуждение на ближайшем заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС.