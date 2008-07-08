Обострение конфликта в Грузии, обе стороны взяли заложников

МВД Южной Осетии опровергло информацию об освобождении четырех грузинских военнослужащих, задержанных в ночь на 8 июля в зоне грузино-осетинского конфликта.

Как заявил министр внутренних дел непризнанной республики Михаил Миндзаев, задержанные военнослужащие будут переданы грузинской стороне только после того, как будет освобожден 14-летний цхинвальский подросток Андрей Петраченко, который, по утверждению югоосетинских спецслужб, похищен грузинской стороной.

Сегодня утром южноосетинское МВД распространило информацию о том, что четверо грузинских военных были задержаны по подозрению в "организации работы артиллерийских корректировщиков огня". Грузинские власти сначала отрицали факт задержания, потом заявили, что военнослужащие были "захвачены осетинскими сепаратистами".

Президент республики Михаил Саакашвили поручил МВД Грузии провести операцию по освобождению, вскоре грузинская телекомпания "Имеди" сообщила о том, что власти Южной Осетии освободили задержанных, но теперь югоосетинский министр требует обмена заложниками.