ВОЗ: Вакцина от вируса Зика будет разработана слишком поздно, чтобы остановить эпидемию

Даже те экспериментальные вакцины, над которыми ученые работают уже продолжительное время, еще далеки от того, чтобы их можно было начать тестировать на людях, пояснила помощник генерального директора Мари-Поль Кини.

Для того, чтобы можно было начать тесты, нужны еще несколько месяцев исследований, сообщает Русская служба ВВС.

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Однако, по словам Кини, разработка вакцины необходима, при этом она должно подходить для беременных женщин.

Кроме того, эксперты должны разработать средства для отпугивания комаров, переносящих вирус. Обычное распыление инсектицидных средств, по мнению экспертов, вряд ли будет иметь эффект на распространение вируса Зика. Эпидемию, возможно, остановят более инновационные методы, например, использование генетически измененных комаров, однако эти методы надо применять с большой осторожностью.

Ранее ВОЗ признала вирус Зика глобальной угрозой. Вирус в последние месяцы распространяется в странах Латинской Америке. Его связывают с появлением у новорожденных детей микроцефалии - уменьшенным мозгом. В Бразилии, больше всего пострадавшей от вируса, родились несколько тысяч детей с этим заболеванием.

По оценке ВОЗ, на борьбу с этой болезнью потребуется примерно 56 млн долларов. Организация советует беременным женщинам не ездить в страны Латинской Америки.