Солана обеспокоен обстрелами в Абхазии и Южной Осетии

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА обеспокоен обострением ситуации в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в комментарии Х.СОЛАНЫ, текст которого передан УНИАН.

“Я серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в конфликтных регионах Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Серии бомбардировок и перестрелок повысили напряженность в конфликтных регионах до опасно высокого уровня”, - отмечается в комментарии.

Х.СОЛАНА призвал все стороны конфликта продемонстрировать сдержанность и принять меры к возобновлению доверия при сотрудничестве с ООН и ОБСЕ.

“Мирное продолжительное урегулирование конфликтов возможно лишь через переговоры”, - отметил Верховный представитель ЕС.

Он также отметил, что специальный представитель ЕС на Кавказе Питер СЕМНЕБИ отбыл в зону конфликта.

Как сообщал УНИАН, на протяжении последней недели в Абхазии и Южной Осетии произошли несколько столкновений. 4 взрыва прозвучали в Гаграх и Сухуми, ранены 6 человек. Цхинвали был подвергнут минометному обстрелу, в ходе которого по меньшей мере один человек погиб.