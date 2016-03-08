В России обвинили экспертов Bellingcat в "искажении фактов" при расследовании катастрофы MH17

В Министерстве обороны России назвали "искажением фактов" опубликовано группой Bellingcat расследование о возможной причастности российских военных к катастрофе малазийского самолета рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, сообщает Крым.Реалии.

В российском ведомстве заявили, что предоставленная Bellingcat информация является "бездоказательными выкладками", что она основана на "фейковых" данных из соцсетей и имеет "заведомо антироссийскую направленность".

"Основная цель фальсификации данных "Bellingcat" заключается в попытках доказать наличие российских войск в предполагаемом районе пуска ракеты, поразившей малайзийский самолет 17 июля 2014 года над Украиной. При этом, на сегодняшний день никто так до сих пор и не представил реальных доказательств присутствия Вооруженных сил России в Украине", – заявили в Минобороны РФ.

24 февраля 2016 года международная группа по расследований Bellingcat опубликовала доклад, в котором говорится о возможной причастности военного руководства России к падению сбитого МН17.

Исследователи называют среди потенциальных подозреваемых российскую 53-ю зенитно-ракетную бригаду из Курска, которая могла предоставить самоходную ракетную установку "Бук", из которой был сбит самолет, что повлекло гибель 298 человек. По данным Bellingcat, военнослужащие этой бригады размещали в социальных сетях фотографии, свидетельствующие о том, что они находились в районе российско-украинской границы в июне-июле 2014 года.

4 марта на сайте группы был опубликован отчет о передвижении машин сепаратистов, которые, по мнению Bellingcat, сопровождали зенитную установку в день падения самолета.

13 октября 2015 года Совет безопасности Нидерландов опубликовала доклад, согласно которому "Боинг" был сбит ракетой "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Вместе с тем в отчете не говорилось о том, кто сбил авиалайнер.

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Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли.