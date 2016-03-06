Каждый четвертый россиянин из-за кризиса сократил расходы на еду

Согласно исследованию, 27% россиян преодолевают экономические трудности, сокращая расходы на товары первой необходимости и еду. По сравнению с прошлым годом часть респондентов, экономящих на этом, выросла на 10 процентных пунктов: в 2015 году сокращали расходы на продукты и товары первой необходимости 17% россиян, передает Росбалт.

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Еще 28% борются с последствиями кризиса, экономя на отдыхе и развлечениях, а большая часть респондентов — 39% — стараются перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого.

Напряженность в мировой обстановке заметил 21% россиян. Этот показатель снизился за год почти на треть. В 2015 году о мировой напряженности как о выражении кризиса говорили 32% респондентов.

Не собираются изменять свой стиль покупок и расходов 7% респондентов, которые признались, что их лично экономические проблемы не коснулись.

В исследовании «Ромир» отмечается, что ситуацию стали чаще называть кризисной представители групп с низким и средним доходом. Как и в прошлом году, оценки текущей ситуации как кризисной характерны в большей степени для респондентов из старших возрастных групп — от 45 лет и старше. В опросе приняли участие 1500 человек во всех регионах России.