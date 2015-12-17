В РФ больше половины граждан экономят на еде из-за кризиса – социологи

Около 60% опрошенных жителей РФ тратят на еду более половины своих доходов. Об этом идет речь в исследовании Левада-Центра, которое цитирует "РБК".

Согласно исследованию, 80% россиян считают сложившуюся в российской экономике ситуацию кризисной, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра. 40% из опрошенных центром рассказали, что примерно половина их семейных доходов тратится на еду, еще 21% респондентов тратят на еду две трети своих бюджетов.

Почти каждый пятый россиянин (18%) отказался от покупки автомобиля, жилья и загородной недвижимости (в 2014 году эта цифра, по данным опросов, составляла 11%). Затраты на образование и лечение сократили 13% опрошенных. Каждому десятому россиянину пришлось начать тратить свои сбережения.

Кроме того, более половины опрошенных (58%) признались, что вынуждены экономить на питании и повседневных расходах (годом ранее число россиян в таком положении составляло 37%). 57% опрошенных экономят на приобретении товаров длительного пользования.

Большинство россиян согласны с тем, что в российской экономике кризис, однако оценки его продолжительности сильно разнятся. 22% опрошенных уверены, что кризис продлится не менее двух лет, еще 21% считает, что Россию ждут "многолетние последствия" кризисных явлений в экономике. Только 19% респондентов считают, что кризис по времени ограничится 1–1,5 годами.