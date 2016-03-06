В Австралии пообещали провести референдум об однополых браках
Если австралийцы проголосуют за эту поправку, она может стать законом к 2017 году.
Австралийское правительство пообещало в случае своего переизбрания провести референдум об однополых браках до конца текущего года, сообщает Би-Би-Си.
Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис рассказал, что если жители Австралии проголосуют за соответствующую поправку, она может стать законом к 2017 году.
"Мы пойдем на выборы с обещанием провести референдум до конца года", - пообещал он.
Об этом стало известно спустя несколько часов после того, как премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл стал первым главой правительства страны, посетившим "Марди Гра" - ежегодный красочный ЛГБТ-парад в Сиднее.
Глава оппозиционной партии лейбористов Билл Шортен также был на мероприятии и принял участие в процессии. Одним из его предвыборных обещаний было законодательно признать однополые браки в течение 100 дней после победы.
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Согласно опросам, большинство австралийцев выступают за полноценные браки для представителей ЛГБТ-сообщества. Лишь около 20% жителей континента считают однополые союзы аморальными.
Дата федеральных парламентских выборов в Австралии пока не назначена.