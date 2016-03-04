Евросоюз выделил Турции первые 95 миллионов евро на мигрантов

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда". Таким образом, были представлены первые средства в рамках помощи ЕС для мигрантов в Турции, которые предусматривают выделение 55 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей сирийских школьников в Турции.

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Также сообщается, что 40 млн евро будет предоставлены Турции в качестве гуманитарной помощи через всемирную продовольственную программу.

Йоханнес Хан, комиссар европейской политики соседства и расширения объявил о выделении средств во время посещения лагерей беженцев на юго-востоке Турции в провинции Газиантеп и Кахраманмараш, где он встретился с местными властями и посетил финансируемую ЕС школу в Кахраманмараші.

Напомним, 29 ноября 2015 года ЕС и Турция заключили соглашение, согласно которому Анкара согласилась помочь остановить поток искателей убежища в Европу в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС.