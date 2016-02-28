Число мигрантов в Греции может вырасти втрое к апрелю

Афины винят в этом балканские страны, закрывающие свои границы для мигрантов, передает Би-би-си. На прошлой неделе Македония закрыла свою границу для граждан Афганистана, а также ужесточила пропуск граждан Сирии и Ирака.

Читайте такжеГреция пытается замедлить поток мигрантов с острововОжидается, что ситуация на границе Греции существенно ухудшится, так как правительства Словении, Хорватии, Сербии и Македонии разрешают пересекать свою границу лишь 580 мигрантам в сутки.

Правительство Австрии заявило, что отныне будет принимать лишь 80 прошений об убежище в сутки, и впускать не более 3200 мигрантов, направляющихся в другие страны.

В связи с этим власти Италии готовятся к возможному наплыву мигрантов из Греции.