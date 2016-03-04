В Турции вынесли приговор по делу об утонувшем сирийском мальчике, фото которого потрясло весь мир

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Dogan.

Муфавака Алабаш и Асем Алфрхад признаны виновными в контрабанде людей. При этом, как отмечает BBC, суд снял с них обвинение в умышленной халатности, повлекшей гибель мигрантов. Контрабандистам грозило до 35 лет заключения. Они оба не признают свою вину.

Читайте такжеCharlie Hebdo опубликовал карикатуры на утонувшего сирийского мальчика

Напомним, тело мальчика, трехлетнего Айлана Курди, нашли недалеко от города Бодрум в провинции Мугла также на западе страны 2 сентября. Он был одним из 12 беженцев, которые по морю переправлялись в Грецию. Фотография утонувшего Айлана была опубликована 3 сентября 2015 года. Снимок попал на главные страницы европейских газет.

Это событие помогло изменить позицию международного сообщества по отношению к беженцам, устремившимся из охваченных войной стран в Европу: как отмечает Anadolu, после инцидента тысячам мигрантам пообещали убежище в европейских странах.