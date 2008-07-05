У берегов Камчатки произошло землетрясение силой 6,9 балла

В Охотском море у берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9.

Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на данные камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По данным Главного управления МЧС в Камчатском крае, в Петропавловске-Камчатском сила землетрясения составила 2-3 балла. В квартирах горожан раскачивались люстры. Пострадавших и разрушений нет. Цунами полуострову не угрожает.

Сейсмологи также сообщили, что эпицентр землетрясения располагался в 400 км к западу от камчатского краевого центра.