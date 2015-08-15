По меньшей мере 40 человек погибло в результате крушения корабля с беженцами в Средиземном море

По меньшей мере 40 человек погибли в результате крушения корабля с беженцами в Средиземном море.

Об этом сообщает военно-морской флот Италии на своей странице в Twitter. Корабль потерпел крушение у побережья острова Лампедуза. Большую часть людей удалось спасти, отмечает Deutsche Welle со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Погибшие были обнаружены в трюме, по данным итальянского агентства ANSA, жертвы задохнулись.

По предположениям военных, на борту корабля находилось около 400 человек.

Тем временем, по данным агентства Reuters, которое ссылается на представителя военно-морских сил Италии, на судне было около 300 человек, направлявшихся из Ливии.

По словам спикера, судно не перевернулось. Он также высказал предположение о том, что жертвы задохнулись, однако отметил, что окончательно об этом еще говорить нельзя, поскольку спасательная операция продолжается.

Напомним, только на прошлой неделе у побережья Ливии перевернулось судно с беженцами. Погибли более 200 человек из 700, которые находились на его борту.

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Согласно информации, обнародованной на днях Международной организацией по миграции, за 7 месяцев 2015 года при попытке пересечь море, в попытке добраться из Африки в Европу, погибли более 2 тысяч человек.