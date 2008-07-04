В ООН семь лет пытались договориться, что такое... помидор

Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН утвердила в пятницу международный торговый стандарт для помидоров, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Таков итог семи лет интенсивных дебатов между странами-производителями и странами-импортерами относительно того, что же такое настоящий томат.

Согласно принятому стандарту, помидоры могут иметь одну из четырех форм - круглую, ребристую, продолговатую и черри, или коктейльную. Плоды должны быть целыми, чистыми, свежими, не зараженными вредителями и не иметь посторонних запахов. В случае, если томаты поступают в продажу на стеблях, те должны быть свежими, здоровыми и очищенными от листьев.

FAO начала устанавливать международные стандарты для пищевых продуктов с 1963 года. Такие стандарты облегчают торговлю между странами-производителями продуктов и странами-импортерами.