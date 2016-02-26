Венгрия и Словакия выступают за дальнейшее расширение НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в четверг, 25 февраля, на полях конференции по безопасности в Будапеште призвал Альянс завершить процесс присоединения Черногории и также держать двери открытыми для Грузии и Македонии, передает Deutsche Welle.

"Если НАТО не продолжит процесс расширения, это существенно подорвет доверие к Альянсу", - цитирует Сиярто информагентство Reuters.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак также отметил важность расширения НАТО в контексте украинского кризиса. "Скорее, чем замораживать расширения НАТО, мы считаем, проблемы в Украине лишь усиливают аргументы в его пользу", - сказал Лайчак.

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Франция и Германия имеют сомнения относительно целесообразности расширения НАТО, в частности, относительно присоединения к альянсу Грузии именно из-за напряженности в отношениях с Россией. Одним из аргументов является невозможность Альянса защитить Грузию в случае нового конфликта с Россией.

Министр иностранных дел Македонии, которая еще не является членом НАТО, Никола Попоски, заявил, что присоединение его страны в будущем в НАТО принесло бы экономическое процветание. "Мы чрезвычайно рады тому, что Черногория станет членом НАТО этим летом", - сказал Попоски.