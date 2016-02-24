Россия потеряла такого друга как Турция - Эрдоган

Об этом он заявил на 21-ой встрече с главами местных администраций в Президентском Комплексе в Анкаре, сообщает Анадолу.

"Мы не враги России и русского народа. В период, когда другие вводили санкции против России, мы этого не сделали",- заявил Эрдоган.

По словам главы турецкого государства, Россия не поняла Турцию. "Россия потеряла такого друга, как Турция. Когда речь идет о нашей независимости, мы не станем преклоняться чьим-либо капризам", - подчеркнул Эрдоган.

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Президент подчеркнул, что Турция – это сильная страна: "Мы зароем в ямах тех, кто вырыли их. С позволения и благословения Аллаха мы победим".

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействованный в военной операции в Сирии, который, по утверждениям Анкары, нарушил воздушное пространство страны. После инцидента отношения стран ухудшились: в ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.