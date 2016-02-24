Турецкие военные вертолеты атаковали позиции курдских боевиков на юге страны
Вследствие ударов военных вертолетов по целям Рабочей партии Курдистана на юге Турции были убиты 9 боевиков.
Об этом рассказали источники в турецкой армии, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что вертолеты Cobra провели атаку около 6 утра на группу представителей Рабочей партии Курдистана, которая двигалась горным районом в провинции Ширнак.
Отдельный район этой провинции – Идил – на прошлой неделе был определен как место операции против боевиков.
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Следует отметить, что 11 февраля МВД Турции объявило о завершении контртеррористической операции в районе Джизре.
В других районах такие операции еще продолжаются, хотя власти и высказывали намерения завершить их в ближайшее время.
Турция возобновила военные операции против курдов в июле прошлого года, после терактов на востоке страны.