Умерла автор культового романа "Убить пересмешника" Харпер Ли
18:11, 19 февраля 2016Мир
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Писательницы не стало в 89 лет.
Харпер Ли / The Huntsville Times file photo / Glenn Baeske
Лауреат Пулитцеровской премии Харпер Ли умерла в своем родном городе Монровилль, штат Алабама. Об этом сообщает местное издание Al.com.
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Писательница родилась 28 апреля 1928 года , а в 1949 переехала в Нью-Йорк. Именно здесь она написала знаменитый роман "Убить пересмешника", за который в 1961 получила Пулитцеровскую премию.
А в прошлом году его продолжение, книга "Пойди поставь сторожа", была признана самым популярным изданием в онлайн-магазине Amazon. В Великобритании уже за первые сутки продаж он разошелся тиражом в 105 тысяч экземпляров.
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