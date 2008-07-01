Президенты пяти стран подписали Батумскую декларацию «ГУАМ – интегрируя Восток Европы».

Как передает корреспондент УНИАН, документ на Третьем саммите ГУАМ подписали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ, Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС, Президент Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ.

В декларации подтверждается преданность государств демократическим ценностям, уважению к правам и свободам человека, верховенству права, сохранению духовного и культурного наследия народов и укреплению духа толерантности.

Стороны отмечают неизменность курса на развитие регионального сотрудничества как составляющей общеевропейских и азиатских интеграционных процессов, укрепление международных партнерских связей ГУАМ с США, Польшей, Японией, другими государствами, а также международными объединениями.

Подписанты подчеркивают важность реализации Стратегии развития отраслевого сотрудничества для углубления взаимодействия в экономической, гуманитарной и других сферах.

Также в декларации выражается глубокая обеспокоенность в связи с угрозами, порожденными затянувшимися конфликтами, агрессивным сепаратизмом, экстремизмом, международным терроризмом.

Декларация подчеркивает готовность членов ГУАМ совместно противодействовать этим угрозам в тесном сотрудничестве с другими странами и международными структурами, а также подчеркивается необходимость мобилизации поддержки международного сообщества для решения этих конфликтов.

Президенты стран – членов ГУАМ подтверждают готовность к дальнейшему развитию системы энергетической безопасности и поддержанию усилий, направленных на либерализацию и диверсификацию европейского рынка энергоносителей.

В Декларации выражается готовность к углублению торгово-экономического сотрудничества на основе полномасштабной реализации соглашений о создании зоны свободной торговли, о международных мультимодальных перевозках грузов и других договоров, заключенных в рамках организации.