ООН сегодня отправит гуманитарные конвои в заблокированные города Сирии

Об этом во вторник, 16 февраля, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура после двух встреч с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муалемом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, ООН намерена проверить готовность сторон сирийского конфликта выполнять предыдущие условия перемирия. Речь идет, в частности, об обязательстве пропускать в окруженные города и поселения конвои с гуманитарным грузом.

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Стаффан де Мистура отметил, что два конвоя отправятся в окруженные повстанцами районы Аль-Фуа и Кафрая на севере страны. Два других - в окруженные правительственными войсками города Мадая и Забадани поблизости Дамаска. Де Мистура призвал также сирийское правительство пропускать гуманитарные грузы в окруженные города и поселения. По его словам, правительство обязано сделать это.

В ООН впоследствии подтвердили готовность сирийского правительства пропускать гуманитарные грузы в поселения вблизи Дамаска, которые осаждают правительственные войска. "Как я понимаю, правительство Сирии предоставило разрешение на доступ к семи окруженным районам", - сообщила пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в ответе агентству Reuters.

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По данным ООН, на сегодня в общей сложности 486 тысяч человек находятся в окруженных и блокированных районах. Уже зафиксированы десятки смертей от недоедания и нехватки медицинского обеспечения.