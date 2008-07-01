В полночь председательство в ЕС перешло к Саркози

В полночь председательство в Европейском Союзе перешло от Словении к Франции.

Как передает “Немецкая волна”, на протяжении последующих шести месяцев во главе Европейского Союза будет находиться французский президент Николя САРКОЗИ.

Сегодня в Париже состоятся первые переговоры между французским правительством и комиссией ЕС.

В своем телевизионном обращении Н.САРКОЗИ заявил, что после отклонения Ирландией Лиссабонского соглашения он будет выступать за коренное обновление европейской политики. В то же время президент Франции заметил, что без нового институционного фундамента не будет нового расширения ЕС. Кроме создания так называемого средиземноморского союза, Франция настаивает на проведении в пределах ЕС совместной миграционной политики, усилении европейской оборонной политики, реформировании аграрного сектора, а также указывает на необходимость достижения продвижения в деле защиты климата.