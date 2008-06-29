Индийские маоисты утопили 60 полицейских

В одном из водохранилищ штата Орисса на востоке Индии в воскресенье, 29 июня, маоисты потопили лодку, на борту которой находились более 60 полицейских, пишет The Hindustan Times.

По информации издания, маоисты открыли огонь по лодке с полицейскими с вершины близлежащего холма. Как сообщают местные власти, восемь полицейских получили огнестрельные ранения, однако смогли добраться до берега вплавь и были госпитализированы. Остальные пассажиры считаются пропавшими без вести.

Маоистское повстанческое движение возникло в Индии в 1967 году и с тех пор распространилось на 29 штатов страны. Под их контролем находятся некоторые удаленные районы Индии.

Лента.ру