На северо-востоке Сирии найдено массовое захоронение замученных боевиками ИГИЛ сирийцев

По данным агентсва SANA, "братская могила была вскрыта местными жителями всего в семи километрах восточнее Дейр-эз-Зора, в населенном пункте Мрат", сообщает ТАСС.

В захоронении находятся тела "не менее 100 человек, в том числе детей и женщин". В подавляющем большинстве, по свидетельству медиков, они были расстреляны террористами.

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Как известно, в декабре 2014 года, также поблизости от Дер-эз-Зора, в деревне Эль-Кишкия, было найдено захоронение с телами десятков мирных жителей, замученных сторонниками ИГ. Тогда в братской могиле находились тела выходцев из племени Эш-Шаитат, отказавшегося сотрудничать с ИГ и выступить на стороне экстремистов против правительственных войск.