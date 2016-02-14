Потери среди мирного населения Афганистана в 2015 году стали рекордными

Об этом говорится в докладе ООН, передает Би-би-си. Число погибших гражданских лиц достигает 3545 человек. Еще 8457 получили ранения. Это на 4% больше, чем в 2014 году.

Читайте такжеВ Афганистане из плена "Талибана" освободили 80 человек Основной причиной гибели и ранений гражданского населения были наземные боевые операции (37%), взрывы бомб близ дорог (21%) и действия подрывников-самоубийц (17%).

Больше всего пострадали женщины и дети. 103 гражданских лица были убиты и 67 получили ранения в результате действий иностранных сил.

Как и в прошлом,боевики движения "Талибан" несут ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (62%).

Авторы доклада ООН заявляют, что талибы намеренно применяют тактику, приводящую к потерям среди гражданского населения. Больше всего пострадали жители на севере и юге Афганистана, где правительственные войска пытались отразить наступление талибов в провинциях Кундуз и Гильменд.

ООН начала регистрировать данные о потерях среди гражданского населения Афганистана в 2009 году. С тех пор в Афганистане погибли или получили ранения около 59 тыс. мирных жителей.