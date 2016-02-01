В столице Афганистана прогремел взрыв, погибли не менее 10 человек
13:49, 01 февраля 2016Мир
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По меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва смертника рядом со зданием полиции в афганской столице Кабуле, сообщили в министерстве внутренних дел страны.
REUTERS
Взрыв произошел у штаб-квартиры Национальной полиции общественного порядка, эта организация борется с движением "Талибан", передает Русская служба ВВС.
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В последние месяцы Афганистан подвергся серии взрывов, организованных смертниками. В основном они были направлены на местные органы правопорядка и иностранцев.
Параллельно идут переговоры между властями Афганистана и лидерами движения "Талибан" об урегулировании конфликтов. В переговорах участвуют США, Китай и Пакистан.
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