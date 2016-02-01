В столице Афганистана прогремел взрыв, погибли не менее 10 человек

13:49, 01 февраля 2016
Мир
227 0

По меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва смертника рядом со зданием полиции в афганской столице Кабуле, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

REUTERS

Взрыв произошел у штаб-квартиры Национальной полиции общественного порядка, эта организация борется с движением "Талибан", передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ США подтвердили гибель шестерых военных в Афганистане

В последние месяцы Афганистан подвергся серии взрывов, организованных смертниками. В основном они были направлены на местные органы правопорядка и иностранцев.

Параллельно идут переговоры между властями Афганистана и лидерами движения "Талибан" об урегулировании конфликтов. В переговорах участвуют США, Китай и Пакистан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter