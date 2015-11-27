МИД Франции: сотрудничество с армией Сирии возможно только в рамках переходного периода

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Ранее французский министр предположил, что сотрудничество с силами президента Сирии Башара Асада может быть использовано для борьбы с исламистами, что означало бы отход от позиции Запада, что сирийский лидер должен уйти в отставку.

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"Сотрудничество всех сирийских сил, в том числе сирийской армии, против ИДИЛ, очевидно, приветствуется, но, как я постоянно говорил, оно будет возможно только в рамках политического перехода", - уточнил Лоран Фабиус.

Напомним, накануне президент Франции Франсуа Олланд во время своего визита в президента РФ Владимира Путина заявлял, что президент Сирии Башар Асад не имеет политического будущего. В то же время Владимир Путин поддерживает режим Башара Асада и настаивает на том, что его будущее должен решать сирийский народ.