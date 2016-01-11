ЕС назвал неприемлемым обстрел больницы "Врачей без границ" в Йемене

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и члена Европейской комиссии по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса, передает Радио Свобода.

«Нападение на центр здравоохранения «Врачей без границ» в районе Разих на севере Йемена, который сегодня привел к нескольких жертвах и многочисленным раненым, является неприемлемым», – заявили Федерика Могерини и Стилианидис.

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В ЕС отмечают, что «стороны конфликта должны придерживаться основополагающих принципов международного гуманитарного права и воздержаться от преднамеренных нападений на гражданские объекты».

«Непрерывное игнорирование международного гуманитарного права и основополагающих прав человека сторонами конфликта продолжает мешать усилиям, направленным на политическое решение кризиса», – отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе заявляют, что конфликт можно решить только политическими средствами, и призывают все стороны принять участие в переговорах под эгидой ООН в январе 2016 года.

Как сообщал УНИАН, трое человек погибли после того, как ракета попала в больницу международной организации "Врачи без границ" в северном Йемене.