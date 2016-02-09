Количество погибших при столкновении поездов в Баварии возросло до десяти человек

Об этом сообщили в местной полиции, передает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters.

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Трагедия произошла около семи часов утра возле Бад Айблинга, неподалеку от Розенгайма, несколько вагонов перевернулись. На месте сейчас работают спасательные службы. О причинах аварии пока не сообщается.

Между тем министр транспорта Германии Александер Добриндт уже заявил о высокой скорости, которую развили оба поезда перед аварией. Правящая в Баварии партия Христианско-социальный союз в связи с катастрофой уже сообщила об отмене в среду, 10 февраля, своей традиционной ежегодной встречи.