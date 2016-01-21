Названа лучшая страна для путешествий в одиночку

Об этом US News сообщает со ссылкой на исследование консалтинговой компании BAV Consulting и Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, передает Lenta.ru.

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«Когда речь заходит об одиночном туризме, многие люди считают Испанию лучшим выбором. Вам не нужен партнер, чтобы поздней ночью прогуляться к Альгамбре. Фламенко можно насладиться и за столиком на одну персону. А тапас имеет такой же вкус, если есть его в одиночку», - отмечается в докладе.

Опрошенные экспертами туристы отметили богатую культуру Испании, разнообразие природы и кухню страны. В 2014 году ее посетили 65 млн туристов со всего мира.

Второе место рейтинга занимает Италия. За ней следуют Австралия и Новая Зеландия, а замыкает пятерку Бразилия. Худшими странами для путешествий в одиночку были названы Пакистан и Иран.

Рейтинг составлялся на основе нескольких критериев. Среди них - культурная составляющая отдыха, дружелюбность местных жителей, развлечения, климат, безопасность, живописность и уникальность. Всего эксперты опросили более 16 тыс. человек по всему миру.