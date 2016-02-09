У Эрдогана сравнили действия РФ в Сирии с войной в Афганистане
18:10, 09 февраля 2016Мир
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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предостерег Россию от возможных последствий в связи с действиями российских ВКС в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Hurriyet.
По его словам, Россия может завязнуть в сирийском конфликте, как Советский Союз в Афганистане в 1979 году.
«Никто не должен забывать, как силы Советского Союза, значительные, существенные силы, в период «холодной войны» вошли в Афганистан, оставив затем Афганистан в ситуации зависимости. Те, кто вошли в Сирию сегодня, также оставят Сирию в зависимом положении», - сказал Давутоглу.
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При этом он добавил, что имеется информация, что только 10% авиаударов России в Сирии приходится на позиции боевиков «Исламского государства».
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