Директор американской разведки озвучил основную угрозу нацбезопасности США

Об этом сообщил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Усложнение компьютерных сетей и распространение новых устройств может создать масштабные уязвимости в гражданской инфраструктуре и системах американского правительства», — сказал он, выступая перед комитетом по разведке Сената американского Конгресса.

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Клэппер также отдельно остановился на китайских планах кибервойны — по его словам, военная доктрина КНР описывает использование киберпространства для «обманных операций».

Как отмечается, 30 января появились сообщения, что американские вооруженные силы запланировали создать дополнительные подразделения для ведения кибервойны, в которых работали бы не военнослужащие. Планируется, что к 2016 году в состоянии начальной боевой готовности будет находиться 41 кибер-отряд.