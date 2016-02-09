Директор американской разведки озвучил основную угрозу нацбезопасности США
Основной угрозой национальной безопасности США являются кибератаки.
Об этом сообщил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
«Усложнение компьютерных сетей и распространение новых устройств может создать масштабные уязвимости в гражданской инфраструктуре и системах американского правительства», — сказал он, выступая перед комитетом по разведке Сената американского Конгресса.
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Клэппер также отдельно остановился на китайских планах кибервойны — по его словам, военная доктрина КНР описывает использование киберпространства для «обманных операций».
Как отмечается, 30 января появились сообщения, что американские вооруженные силы запланировали создать дополнительные подразделения для ведения кибервойны, в которых работали бы не военнослужащие. Планируется, что к 2016 году в состоянии начальной боевой готовности будет находиться 41 кибер-отряд.