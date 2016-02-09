В Лондоне возле Кенсингтонского дворца мужчина сгорел заживо - BBC

Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя подозрительно в закрытом парке Кенсингтонского дворца - официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских, сообщает ВВС Украина.

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Когда полицейские прибыли на место, они увидели, что горит человек и вызвали скорую помощь и пожарных. Однако врачи, которые приехали, не успели спасти мужчину.

Полиция не считает, что действия погибшего были связаны с терроризмом. Расследование инцидента продолжается.