В Лондоне возле Кенсингтонского дворца мужчина сгорел заживо - BBC
17:23, 09 февраля 2016Мир
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Мужчина сгорел заживо рядом с Кенсингтонским дворцом в центре Лондона, сообщила полиция. По предварительным данным, мужчина сам себя поджег.
REUTERS
Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя подозрительно в закрытом парке Кенсингтонского дворца - официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских, сообщает ВВС Украина.
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Когда полицейские прибыли на место, они увидели, что горит человек и вызвали скорую помощь и пожарных. Однако врачи, которые приехали, не успели спасти мужчину.
Полиция не считает, что действия погибшего были связаны с терроризмом. Расследование инцидента продолжается.
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