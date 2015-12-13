Под Воронежем сгорел интернат: погибли 7 человек

По последним данным, погибли семь человек, судьба 17 остается неизвестной, по меньшей мере 22 человека госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Следователи, работающие на месте ЧП, пытаются установить обстоятельства произошедшего.

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Возгорание в здании психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района произошло поздним вечером в субботу. По данным Центрального регионального центра МЧС, сообщение о пожаре поступило в 23.02. По словам работника интерната, всего на сегодняшний день в нем проживало около 140 инвалидов, из них 50 лежачих, интернат имел два корпуса.

В загоревшемся здании находились 74 человека, при этом почти 30 пациентов были лежачими. По данным МЧС, из здания были выведены более 50 человек, однако судьба 14 остается неизвестной.